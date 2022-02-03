На этот шаг РФ пошла после блокирования ее пропагандистского телеканала.

Уполномоченная федерального правительства Германии по культуре и СМИ Клаудия Рот прокомментировала закрытие офиса Deutsche Welle в Москве.

Заявление опубликовано на сайте федерального правительства.

Рот назвала такой шаг России "отнюдь не приемлемым". Она призвала РФ не использовать это для политической реакции на блокирование пропагандистского телеканала RT DE в Германии.

"Для уравнивания нет никаких оснований. RT DE сейчас вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании государственный орган по средствам массовой информации принял решение. Это совсем другая ситуация, чем DW, у которой сейчас отзывают лицензию", - заявила она.

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Рот подчеркнула, что Deutsche Welle является независимым от власти медиа, и призвала к деэскалации в отношениях между Германией и Россией.

"DW организовано независимо от государства. Это означает, что, в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния. ... Я призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля немецкий регулятор, Комиссия по лицензированию и надзору, запретил вещание в стране российского пропагандистского телеканала RT DE.

В ответ на "недружественные действия ФРГ по запрету спутникового вещания" пропагандистского Russia Today в Германии Россия закрыла корреспондентский пункт немецкой государственной радиостанции Deutsche Welle в России.

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