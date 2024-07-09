Берлинская полиция запретила выступления на украинском языке, разрешив речи только по-немецки и по-английски.

В понедельник вечером около 900 человек собрались на бульваре Унтер-ден-Линден в центре Берлина напротив посольства России. Они выступили против массированного ракетного удара ВС РФ по городам Украины, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Люди принесли цветы, фотографии, флаги Украины, антивоенные плакаты. Звучал лозунг "Слава Украине!". Акцию организовало движение украинцев в Германии "Вече" (Vitsche e.V), пишет BILD.

Однако берлинская полиция запретила выступления на украинском языке, разрешив речи только по-немецки и по-английски. В Германии нет такого закона, но с недавних пор стражи порядка могут требовать или нанять переводчика, или говорить на языке, понятном им. В апреле 2023 года на акции радикальных мусульман в Берлине призывали уничтожить Израиль по-арабски, но полиция этого не понимала. На этот раз, как сообщили стражи порядка, "Вече" согласовало акцию в понедельник днём, но не нашло переводчика с украинского до вечера. Сами активисты с этим не согласны.

Видео дня

"Это неправда. Нас просили об этом, но никакой итоговой договорённости не было. Многие украинцы ещё не очень хорошо говорят по-немецки. Язык - это часть нашей идентичности. И как назло именно перед посольством РФ многие из нас были приговорены к молчанию", - заявил представитель Vitsche e.V.

Удар по "Охматдету" - детали

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня". В результате атаки погибло два человеко и несколько десятков получили ранении, в том числе дети.

По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. При этом эксперты не сомневаюся, что РФ била целенаправленно по больнице с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями.

Вас также могут заинтересовать новости: