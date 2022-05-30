Отмечается, что каждый случай будут рассматривать отдельно.

Российским критикам президента РФ Владимира Путина станет легче въезжать в Германию. Решение будут принимать в каждом случае отдельно.

Об этом сообщает T-Online.

В Германию смогут выехать люди, которых отнесли к уязвимым группам, а именно:

правозащитники, которым угрожают политическое преследование;

оппозиционеры;

сотрудники правозащитных организаций;

ученые;

журналисты, которым грозит опасность;

лица, которых в России преследуют как "иностранных агентов".

Немецкие власти разрешат людям их указанных категорий пребывать в стране дольше, чем 90 дней. При этом разрешение будут выдавать после изучения каждого случая отдельно.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

В связи с этим западные страны ввели поэтапно беспрецедентные санкции в отношении России. В результате россияне оказались буквально замурованы в своей стране без технологий, предметов роскоши, а некоторые и без работы.

На этом фоне в России выросла доля менеджеров, которые при выезде из страны не купили обратные билеты.

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