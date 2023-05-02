Полиция подозревает, что иностранцев заманивают на работу в Финляндию на условиях, которые можно назвать принудительным трудом.

В Финляндии прокуратура предъявила обвинения в торговле людьми группе лиц, среди жертв есть украинцы.

В целом по делу проходят 11 обвиняемых и 11 заинтересованных лиц, которые вербовали иностранцев для работы на стройках. Некоторые сотрудники также подвергались насилию и угрозам. В совершении преступлений в основном подозреваются эстонцы, сообщает Yle.fi.

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По данным следствия, из зарплат сотрудников вычитались различные расходы, в частности, за рабочую одежду и жилье.

Группу лиц подозревают в отправке в Финляндию десятков лиц для работы на условиях, которые можно назвать принудительным трудом. Некоторым рабочим не выплатили зарплаты.

Правоохранители считают, что преступная организация в 2020-2022 годах наняла сотни иностранцев для работы в Финляндии и заработала на этом 2,3 миллиона евро.

Жертвами группы в основном стали граждане Латвии, Эстонии и Украины. В ходе предварительного следствия установлена 21 возможная жертва торговли людьми. На самом деле их количество может быть намного больше.

Как сообщалось, в начале текущего года издание Yle писало, что беженцы из Украины, которые находятся в Финляндии, все чаще становятся жертвами трудовой эксплуатации. Люди хотят как можно скорее приступить к работе, однако из-за незнания финских законов их обманывают.

По данным Yle, в 2022 году за помощью к специалистам организации Rikosuhripäivistys, помогающей жертвам торговли людьми, обратились 510 человек, что превышает показатели 2021 года более чем в два раза. При этом полсотни случаев зарегистрировали в строительном секторе. Ряд из них касался украинцев.

Год назад Европейский Союз совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) запустили всеукраинскую коммуникационную кампанию предотвращения торговли людьми во время войны.

В рамках кампании рассказвается об основных правилах безопасности и рисках торговли людьми, о которых необходимо знать украинцам, спасающимся от российского вторжения.

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