Отмечается, что стратегия должна включать поддержку Украины.

В Европе заговорили об обновлении стратегии по Российской Федерации. Документ должен включать в себя поддержку Украины, укрепление обороны стран-членов ЕС и всего блока, поддержку противников российского режима и работу с глобальными партнерами по защите международного права.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что в документе "очень четко" указано, какой должна быть цель поддержки Украины.

Відео дня:

"Чтобы предотвратить будущую агрессию, война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей России", - говорится в сообщении.

При этом провал планов РФ определяется в тексте "в самом широком смысле" и включает в себя полный разрыв связей с Россией в области энергетики. Кроме того, указано, что поддержка Украины "имеет свою цену", которая "будет возрастать".

В связи с этим дипломаты подчеркнули необходимость показать, как поддержка Украины повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны.

Как ранее сообщал УНИАН, на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Германия и Дания объединили усилия для уменьшения зависимости от российского газа. Страны договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб "Энергетический остров Борнхольм".

Вас также могут заинтересовать новости: