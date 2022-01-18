Ночью 11 января в возрасте 65 лет скончался президент Европейского парламента Давид Сассоли.

Президентом Европейского парламента избрана представительница Мальты Роберта Мецола.

Об этом сообщает крупнейшая политическая группа в Европейском парламенте "Европейская народная партия" в микроблоге Twitter.

"Депутаты Европейского парламента только что избрали Роберту Мецолу президентом Европейского парламента", - отмечается в сообщении.

"Она будет бороться за лучшую Европу, более близкую к людям", - говорится в сообщении.

В ЕНП приветствовали ее избрание как самой молодой особы на посту президента Европарламента.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поздравил Мецолу с избранием.

"Желаю всяческих успехов на этой должности и рассчитываю на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - написал Кулеба.

Роберта Мецола: что о ней известно

Роберта Мецола занимала должность вице-президента ЕП. Она была ответственной за отношения национальных парламентов стран-членов Евросоюза и, в частности, возглавляла Конференцию парламентских комитетов по делам ЕС.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 января в возрасте 65 лет умер президент Европейского парламента Давид Сассоли.

Он был избран на эту должность 3 июля 2019 года в качестве представителя Италии.