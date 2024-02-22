В Брюсселе отреагировали на странные заявления вечного "второго номера" о Киеве и Одессе.

В Европейской комиссии рекомендуют заместителю секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву психиатрическую помощь после заявлений о Киеве и Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе сообщил спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

В частности, у него спросили, может ли он прокомментировать заявления заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведев, который угрожал, что российские войска пойдут на Киев и что Одесса должна быть в составе России.

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"Обычно мы не комментируем все странные комментарии, особенно от людей, отчаянно нуждающихся во внимании, тем более, если они являются чем-то вечным"вторым номером", - отметил Стано.

По его словам, Медведев "делится публично с нами диагнозом своего психического состояния".

"Я думаю, единственное, что мы можем сказать, так это порекомендовать консультирование и психиатрическую помощь", - сказал Стано.

При этом, спикер не уверен, что Россия потратив миллиарды денег на ведение незаконной войны против Украины, способна позаботиться о людях путем инвестирования в социальное обеспечение и здравоохранение.

В то же время, Стано заверил, что в Евросоюзе настроены продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе с агрессором.

Последнее заявление Медведева об Украине

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев и Одесса - это "российские города". По его словам, в Киеве со временем должны остановиться российские войска, потому что городом "руководит интернациональная бригада противников России, во главе с США".

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