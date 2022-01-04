В Минобороны страны считают, что Москва не хочет жить в мире.

Российская Федерация несет реальную угрозу для Европы и Североатлантического альянса. Москва не хочет жить в мире.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, передает Рostimees.

"Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Евросоюза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим", - говорится в сообщении.

По словам министра, РФ смотрит на некоторые страны, как на территории для завоевания.

Читайте такжеПятерка государств сделали совместное заявление о недопустимости ядерной войны"Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", - заявил Лаанет.

Также он указал, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому есть "сильные союзник

Возможное вторжение РФ в Украину

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

Кроме того, в других СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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