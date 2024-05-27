Венгрия уже почти год блокирует частичное возмещение расходов на оружие, предназначенное для Украины в рамках внебюджетного Европейского фонда мира.

На встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник был выражен гнев по поводу "модели поведения" Венгрии, которая все чаще блокирует внешнеполитические решения ЕС и препятствует прогрессу в предоставлении важнейшей военной помощи Украине.

Министры иностранных дел, собравшиеся в Брюсселе, сосредоточили внимание на том, как блок может получить средства из внебюджетного Европейского фонда мира (EPF) ЕС, пишет Euractiv.

Венгрия уже почти год блокирует частичное возмещение расходов на оружие, предназначенное для Украины в рамках внебюджетного Европейского фонда мира (EPF), сумма которого оценивается в 9 миллиардов евро.

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"Растет разочарование (если не сказать больше), поскольку ЕС в настоящее время опирается на поддержку в размере 5 миллиардов евро, а очень скоро – на непредвиденные прибыли [России], полученные от иммобилизованных активов, которые рискуют не использоваться должным образом, если будет никакого соглашения", - сказал один дипломат ЕС.

Все большее число стран-членов ЕС начинают указывать на общий послужной список Венгрии, а не на тот факт, что Будапешт "еще не наложил полностью вето" ни на одно решение ЕС по Украине.

"Мы изучили это и обнаружили, что около 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией", - заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габрелиус Ландсбергис.

"EPF заблокирован; переговоры о вступлении Украины находятся в заложниках у Венгрии – и я мог бы продолжать и продолжать – декларация [ЕС] по Грузии, EPF [поддержка] Армении – по сути, почти все наши дискуссии и необходимые решения и решения (…) блокируется только одной страной", - сказал Ландсбергис.

Вторя критике, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, чья страна поочередно председательствует в ЕС, заявил журналистам перед переговорами: "Мы не можем допустить, чтобы одна страна, которая также подписала эту сумму несколько месяцев назад на встрече глав государств Заседание Совета теперь блокирует эту жизненно важную помощь для Украины".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал: "Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы".

"Сейчас для Украины, а также для Европы крайне важно использовать эти средства EPF", - добавил Цахкна.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил журналистам, что Рим будет "против блокировки, мы хотим двигаться дальше".

Дипломаты ЕС заявили, что ожидают, что обсуждение военной помощи ЕС Украине переместится к встрече министров обороны во вторник.

Если прорыва не произойдет, послы ЕС "соберутся вместе, когда это будет необходимо, чтобы разрешить эту очень печальную ситуацию", сказал второй дипломат ЕС.

Венгрия систематически блокирует все усилия на уровне Европейского Союза по поддержке Украины в ее войне против России, заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис, добавив, что блок должен "найти способ обойти эту проблему".

"Мы должны начать рассматривать это как системный подход к любым попыткам ЕС играть какую-либо значимую роль во внешней политике", - сказал Ландсбергис, добавив: "Это зашло очень, очень далеко".

Как Венгрия блокирует решения по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует принятие закона, который позволил бы Украине получить от ЕС до 2 млрд евро на вооружение из замороженных российских активов.

Как пишет Financial Times, после многомесячных дебатов страны ЕС в этом месяце согласились использовать прибыль от около 190 млрд евро российских активов, застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, для закупки оружия для Украины.

При этом Венгрия возражает против ускорения выплат, отказываясь от требования единогласной поддержки ЕС27 для каждой выплаты Украине, сказали FT пять осведомленных источников.

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