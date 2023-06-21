По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В пятом округе Парижа прогремел взрыв, в результате которого обрушилась часть здания. Предварительно, в одном из домов на площади Альфонса Лаверана взорвался газ.

Как сообщают местные СМИ, взрывная волна разрушила часть здания, а позже оно полностью обрушилось. При взрыве пострадали 16 человек, 7 из них находятся в критическом состоянии, 9 - в тяжелом, передает BFM.

На месте работают экстренные службы. Очевидцы говорят, под завалами могут быть люди. Официального подтверждения, что это был действительно взрыв газа, тоже пока нет.

Инциденты во Франции - последние новости

17 июня сильное землетрясение произошло на западе Франции. Немецкий исследовательский центр геонаук сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,5. Центральное сейсмологическое бюро Франции оценило его в 5,8 балла. Как сообщается, эпицентр землетрясения находился недалеко от коммуны в регионе Приморская Шаранта на западе Франции, на глубине 10 километров.

По данным французских СМИ, это одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. В последний раз подземные толчки такой силы фиксировали во Франции в начале 2000-х.

Вас также могут заинтересовать новости: