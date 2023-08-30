Министр иностранных дел Великобритании посещает Пекин с целью восстановления отношений.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец войне России в Украине. Британский дипломат сейчас находится с визитом в Пекине, цель которого - восстановление связей между странами, пишет Bloomberg.

Комментируя информацию о том, что Путин принял приглашение Китая посетить страну, что станет первой зарубежной поездкой кремлевского диктатора после предъявления ему обвинений в военных преступлениях, Клеверли призвал китайских чиновников придерживаться своих прошлых обещаний по защите территориальной целостности Украины.

"Мой визит сюда посвящен двусторонним отношениям между Великобританией и Китаем. Я уже говорил, что жестокое вторжение России в Украину не может быть оправдано в Москве или где-либо еще", - сказал британский министр.

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Война в Украине - Китай

Как сообщал УНИАН, Китай на официальном уровне неоднократно заявлял о поддержке территориальной целосности Украины, однако вину за начавшуюся войну перекладывал с РФ на США и отказывался осудить действия Кремля. Также Пекин не вводил санкции в отношении России, хотя по неофициальным данным, некоторые китайские компании ограничивают сотрудничество с РФ.

В начале августа издание Reuters написало, что Китай, возможно, изменил свою дипломатическую стратегию по вторжению РФ в Украину. Но о кардинальном изменении позиции пока речь не идет. Об этом свидетельствует решение Китая участвовать в международных переговорах в Саудовской Аравии, посвященных теме прекращения войны в Украине.

Reuters отмечает, что эти изменения происходят после того, как китайскую власть начала все больше раздражать затяжная природа войны в Украине, а российские удары по украинской зерновой инфраструктуре усилили раздражение.

По мнению американских аналитиков, на саммите в Саудовской Аравии стало очевидно усиление разногласий между Пекином и Москвой по урегулированию войны РФ против Украины в российских интересах.

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