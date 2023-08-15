Согласно расследованию, троица, по-видимому, жила в Великобритании в течение многих лет и работала на разных должностях.

В Британии трое болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России, были арестованы и обвинены детективами по борьбе с терроризмом после крупного расследования национальной безопасности.

Как пишет Telegraph, обвиняемые были задержаны в феврале сотрудниками столичной полиции в соответствии с Законом "О государственной тайне" и с тех пор находятся под стражей.

Лиц, обвиняемых в работе на российские спецслужбы, звать Орлин Руссев, 45 лет, из Грейт-Ярмута, Норфолк, Бизер Джамбазов, 41 год, из Харроу, северо-запад Лондона, и Катрин Иванова, 31 год.

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Им было предъявлено обвинение в хранении документов, удостоверяющих личность, с "неправомерным намерением", в том числе паспортов, удостоверений личности и других документов для Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Согласно расследованию BBC, троица, по-видимому, жила в Великобритании в течение многих лет и работала на разных должностях. Выяснилось, что Руссев ранее имел деловые интересы в России и переехал в Великобританию в 2009 году.

В течение трех лет он работал техническим специалистом в компании, предоставляющей финансовые услуги, и в профиле LinkedIn указано, что он владел бизнесом, связанным с перехватом сообщений или электронных сигналов.

Сообщается, что 45-летний мужчина также работал советником в министерстве энергетики Болгарии.

В то время Джамбазов был описан бывшими соседями в Харроу как водитель больниц, а Иванова описала себя как лаборанта в частном медицинском бизнесе в профиле LinkedIn.

Сообщается, что пара переехала в Великобританию около десяти лет назад и организовала общественную организацию для граждан Болгарии, чтобы помочь им познакомить их с "культурой и нормами британского общества".

Пара также работала в избирательных комиссиях в Лондоне, чтобы способствовать голосованию на болгарских выборах гражданами, проживающими за границей. Обвиняемые должны предстать перед судом в Олд-Бейли в январе, и им еще предстоит подать заявление о предъявлении обвинений.

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