Там отметили, что ни одной из намеченных целей относительно Украины, российский президент не достиг.

Стратегические цели президента РФ Владимира Путина в войне против Украины провалились.

Так координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Путин "проиграл войну" в Украине.

"Он (Путин) хотел стереть Украину, как независимое государство, с лица земли. Он хотел устранить администрацию Зеленского. Он хотел подчинить Украину и сделать ее частью РФ в виде провинции. И ничего из этого ему не удалось", – заявил Кирби.

Он добавил, что Путин не сумел "разделить Запад, расколоть НАТО и показать, что между США и союзниками существует разобщенность".

Кирби также пообещал, что страны G7 и в будущем будут поддерживать Украину в сфере безопасности до ее вступления в НАТО.

"Не могу назвать конкретные сроки, но в период до того, как Украина станет членом НАТО, фактически с сегодняшнего дня, эти обязательства по поддержке безопасности будут продолжаться", – сказал Кирби.

Гарантии безопасности для Украины

12 июля лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) согласовали декларацию поддержки Украины в сфере безопасности. Предусматривается, что к ней могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый документ по гарантиям безопасности, сможет изменить ситуацию и станет конкретным сигналом как для нашей страны, так и для РФ.

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