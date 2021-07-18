Страна пострадала от наводнений: уже погибли по меньшей мере 20 человек.

Бельгийский телеканал в прямом эфире заснял обрушение части жилого дома из-за наводнения - прямо во время интервью мэра.

Об этом пишет The Guardian.

Мэр коммуны Пепенстер Филипп Годен давал интервью корреспондентке телеканала VTM на фоне затопленной улицы. Репортер обратила внимание политика, что в одном из домов из-за потопа образовалась дыра в стене. После этого стена здания внезапно совсем разрушилась, а содержимое комнат вынесло на улицу и подхватило потоком воды.

Спустя несколько мгновений камеры также засняли двух человек, прыгающих с крыши дома на соседнее здание.

Стихийное бедствие в Бельгии

На этой неделе сразу несколько бельгийских провинций были объявлены зоной стихийного бедствия из-за мощных осадков и затоплений.

Без электричества оставались тысячи человек, нарушилось транспортное сообщение, улицы городов стали превращаться в бурные реки.

Есть погибшие и пострадавшие. Как сообщает Reuters, в стране объявили национальный день траура на следующей неделе, поскольку число погибших в пятницу достигло уже 20 человек. Еще по крайней мере 20 людей считаются пропавшими без вести.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова