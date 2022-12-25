Спасатели сообщили, что якобы уже ликвидировали возгорание.

В воскресенье, 25 декабря, в Витебской области Беларуси произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан".

Как сообщает подконтрольное режиму Александра Лукашенко агентство БелТА и белорусское МЧС возгорание произошло в 10:12. Спасателям сообщили о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6 на территории "Нафтана".

Впоследствии белорусские спасатели сообщили, что в 11:23 возгорание локализовали. Горение не вышло за пределы конструкции резервуара. Через несколько минут в МЧС заявили о ликвидации пожара.

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Причины пожара не уточняют. Данных о пострадавших нет.

"Нафтан" - один из ведущих производителей продуктов нефтепереработки и нефтехимии в Беларуси . Он реализует свою продукцию в частности в Африку и Азию.

Загадочные пожары на объектах нефтепрома: что известно

До этого регулярно горели нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты нефтепрома в союзной для Беларуси России. 20 декабря в Чувашии произошел масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Газопроводом, построенным в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину.

Раньше произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске, который является крупнейшим НПЗ в Восточной Сибири. Огонь охватил 2 тысячи 500 квадратных метров.

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