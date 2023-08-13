Микроавтобус якобы имел польскую регистрацию, но в салоне были украинцы.

В субботу, 12 августа, около 7 утра в Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Авария произошла между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены.

Как сообщает RMF FM, микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая проходила под автобаном. Выживший в аварии водитель признался, что на несколько секунд уснул.

В результате аварии погибли четыре человека - двое взрослых (бабушка и дедушка) и двое детей (в возрасте нескольких месяцев и трех лет). В машине ехал еще один ребенок - он получил легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.

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В СМИ появилась информация, что микроавтобус имел польскую регистрацию.

"Мы уже можем подтвердить информацию, установленную с австрийской полицией, что это было транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было", - сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

Польские консульские службы были в контакте с австрийской полицией с самого утра. Яблонский отметил, что жертвы были гражданами Украины. Эту информацию немедленно передали украинскому посольству.

В спасательной операции участвовали пять спасательных автомобилей, три кареты скорой помощи и вертолет.

Другие аварии с украинцами

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 июля неподалеку от польского города Хелм украинский автобус врезался в грузовик, которая стояла на обочине. В результате аварии на месте скончался 33-летний пассажир автобуса, еще восемь человек доставили в больницу. По последним данным, два человека получили телесные повреждения.

Напомним, в конце февраля на польской трассе столкнулись автобусы, перевозивших украинцев. Один из них перевернулся, в больницу госпитализировали пять человек.

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