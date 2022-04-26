По мнению экономиста, это второй этап в судьбе РФ.

Упадок России начался еще до полномасштабной войны против Украины.

Об этом в интервью "Медузе" рассказал один из самых известных экономистов, профессор Массачусетского технологического университета Дарон Асемоглу.

"Думаю, что упадок России, к сожалению, начался еще до войны, а война просто стала продолжением этого тренда", – говорит он.

По его оценкам, то, что происходит с РФ – второй этап в судьбе РФ после распада СССР. Это продолжение институционального и экономического провала.

"Я думаю, что это второй этап в судьбе России. Он в полной мере представляет собой продолжение уже случившегося провала - институционального провала, экономического провала. Вы знаете, как мало выгод получили люди в России и как обогатилась невероятно клептократическая олигархия, многие представители которой живут в Лондоне, а не в Москве. Но сейчас начинается новая фаза этого провала или упадка России, и она одинаково опасна и для мира, и для российского народа", - заявил Асемоглу.

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, РФ пытается скрыть последствия санкций, введенных Западом.