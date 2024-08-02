В этом году у соискателей чаще требуют военный билет.

В Эстонии заявили, что продолжат выдавать вид на жительство украинцам даже с просроченными паспортами.

ERR пишет, что в украинском посольстве недовольны этим решением. "На момент полномасштабного вторжения законодательство о военном учете не было досконально проработано. Поэтому сейчас, скажем так, проходит этап обновления данных. И как государство Украина обязана знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть", - сказал посол Украины Максим Кононенко.

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В Министерстве внутренних дел Эстонии говорят, что не видят причин отбирать у человека право на проживание в стране, если он не нарушает закон. "Вид на жительство связан не с паспортом, а с человеком. Если у человека есть право жить в Эстонии, то продлевать свой вид на жительство можно", - сказал глава отдела миграционной политики Янек Мяги.

Вице-канцлер МВД Йоозеп Каазик рассказал, что в этом году Департамент полиции и погранохраны значительно чаще требует военный билет от соискателей вида на жительство, однако это не значает, что его отсутствие будет решающим в случае принятия негативного решения.

"Неправомерно утверждать, что этот вопрос касается только украинцев. Требование быть готовым подтвердить свою возможную связь или отсутствие связи с вооруженными силами или службами безопасности иностранного государства распространяется на всех граждан третьих стран, которые хотят переехать в Эстонию в рамках Закона о гражданах иностранных государств", - объяснил он.

Украинцы в Эстонии

В начале года премьер-министр страны Кая Каллас рассказала, что обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос возвращения украинцев в страну.

Она заявила, что Эстония не пойдет на это, поскольку здесь граждане Украины получили временную защиту и не могут быть депортированы. Каллас убеждена, что Украины должна работать над тем, чтобы люди сами возвращались домой.

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