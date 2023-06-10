В Альянсе хотят показать Украине, что они "глубоко заботятся о долгосрочных отношениях".

Западные союзники вряд ли пригласят Украину вступить в НАТО во время войны. Сейчас ведутся переговоры о формулировках, чтобы продемонстрировать свою долгосрочную приверженность Киеву

Издание Politico пишет, что в штаб-квартире Альянса посол США Джулианна Смит признала, что в данный момент союзники не могут пригласить Киев вступить в НАТО.

"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что надлежащее приглашение маловероятно, пока они вовлечены в полномасштабную войну", — сказала дипломат.

Видео дня

Но она настаивала на том, что НАТО по-прежнему хочет, чтобы Украина получила сигнал о том, что они с истерзанной войной страной надолго — и пытается найти способ показать это в Вильнюсе.

"Мы хотим подать сигнал президенту Зеленскому — если он приедет лично — мы глубоко заботимся о долгосрочных отношениях с Украиной и ищем способы признать, знаете ли, все, чего они достигли, и что наша поддержка не прекратится, не исчезнует или что мы не собираемся отвлекаться", - указала Смит.

Танец Украины с НАТО длится уже более десяти лет. Еще в 2008 году лидеры НАТО на встрече в Бухаресте дали расплывчатое обещание, что однажды Украина станет ее членом. Но это, по сути, было проигнорировано на фоне опасений по поводу дальнейшего провоцирования России.

В последние дни Зеленский публично признал, что понимает, что Украина не станет членом НАТО во время войны, но, тем не менее, утверждал, что Украина все равно должна получить в Вильнюсе конкретное обещание, что ее примут после войны. Он также настаивает на обязательствах, согласно которым союзники по НАТО будут защищать Украину в процессе ее вступления в Альянс.

В настоящее время НАТО работает над пакетом из двух частей для Украины. Один из пунктов сосредоточен на практической поддержке — по сути, на помощи Украине в принятии западных военных стандартов. Другой — более сложный политический вопрос о том, какую риторику использовать в отношении заявки Украины.

"Между вопросом о надлежащем приглашении и разговором о Бухаресте, который мы все поддерживаем, есть множество вариантов", — сказала Смит. "И поэтому часть задачи Альянса прямо сейчас состоит в том, чтобы отточить это и точно определить, что именно мы хотим включить в этот пакет результатов для Украины".

Этот вопрос разделил Альянс: в течение нескольких месяцев многие западные столицы настаивали на том, что серьезные обсуждения и обещания относительно будущих механизмов безопасности следует отложить до окончания войны. Однако ряд стран на восточном фланге НАТО сейчас настаивают на существенном жесте в пользу Украины.

Но в отличие от вопроса о гарантиях безопасности, где размышления остаются на ранних стадиях и на данный момент вне формальных дискуссий НАТО, встреча министров иностранных дел стран НАТО в Осло на прошлой неделе сблизила союзников по вопросу о том, что предложить Украине в Вильнюсе относительно ее заявки НАТО.

"Мы гораздо ближе к решению, чем три или четыре месяца назад. Что действительно помогло, так это сделать что-то, что было немного необычно для Альянса, а именно: посадить министров одних в комнату вместе без стола и сосредоточиться только по существу на одном предмете и дать им время свободно высказаться без подготовленных речей, что позволило каждому изложить позицию своей страны на столе переговоров, а также немного поспорить", — сказала американский посол.

"Я действительно думаю, что это помогло нам приблизиться к консенсусу, — добавила Смит, — и теперь я тоже чувствую себя лучше в отношении того, куда движется Альянс по этому вопросу".

Обсуждения проходят на фоне того, что на этой неделе Украина начала свое долгожданное контрнаступление.

"Мы хотим, чтобы украинцы продолжали предпринимать усилия, которые изменят стратегические расчеты Путина и помогут ему понять, что он терпит неудачу и что он не достигнет своих стратегических целей, — сказала Смит, — и я думаю, что успешное контрнаступление могло бы помочь в этом в этом отношении. Я думаю, мы также очень ясно понимаем, что это конкретное контрнаступление может не определить конец этой войны", - подытожила посол.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

В июле состоится саммит НАТО в Вильнюсе, где должны согласовать многолетнюю программу, чтобы помочь Украине избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения.

9 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в Альнясе практически решен, а Россия не имеет права вето на его расширение.

Вас также могут заинтересовать новости: