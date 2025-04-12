Отношения Украины и США вернулись на правильный путь, - Келлог

Сейчас стороны контактируют в рамках процесса переговоров для обсуждения соглашения о полезных ископаемых, добавил он.

Отношения между Вашингтоном и Киевом "вернулись на правильный путь", о чем свидетельствует возобновление переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает The Times.

В пятницу, 11 апреля, технические группы Украины и США встретились, чтобы обсудить соглашение, которое имеет целью предоставить Америке значительный доступ к огромным запасам полезных ископаемых в Украине - таких как литий, титан и уран - в обмен на дальнейшую поддержку и инвестиции США в послевоенное восстановление страны.

Как отметил Келлог, американские чиновники недооценили то, что было связано с обеспечением этого соглашения. Он пояснил, что окончательное решение о том, сможет ли Америка получить доступ к критически важным для страны полезным ископаемым, примет украинский парламент.

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По словам Келлога, в администрации Трампа признают, что "никто не знает", какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какова их стоимость, ведь последний раз геологическую разведку проводили еще во времена Советского Союза.

Официальные лица, которые посетят Вашингтон, будут работать над решением этих сложностей в ближайшие дни и попытаются превратить "бизнес-соглашение" в "дипломатическое соглашение", добавил он.

Соглашение по полезным ископаемым

Делегация во главе с заместителем министра экономики Украины Тарасом Качкой прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров о соглашении по добыче украинских минералов, сообщила New York Times. Ожидается, что переговоры продлятся два дня и будут техническими по своему содержанию.

Сообщалось, что последняя версия проекта соглашения о полезных ископаемых между странами включает более строгие условия, чем предыдущие. Теперь Соединенные Штаты требуют прибылью от ресурсов вернуть миллиарды долларов за всю предоставленную ранее помощь без каких-либо гарантий безопасности.

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