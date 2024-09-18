В то же время Братислава уважает право Киева следовать туда, куда он хочет, заявил словацкий министр.

Членство Украины в НАТО создаст "дополнительные конфликты". Такое заявление сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

При этом Бланар добавил, что в Братиславе "уважают" право Киева идти туда, куда он хочет. Об этом пишет словацкое издание Pravda.

К тому же, Бланар в очередной раз подчеркнул, что война в Украине, по его мнению, не имеет военного решения и призвал к поиску мирных решений.

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"Мы договорились, и министр (глава МИД Украины Андрей Сибига, – УНИАН) подтвердил, что следующие мирные переговоры должны быть уже с участием Российской Федерации", – добавил он.

Словацкий чиновник также пообещал, что Братислава продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и оказывать гуманитарную помощь. При этом подчеркнул, что в Словакии приветствовали бы, если бы Украина сохранила транзит российской нефти и газа через свою территорию, соглашение о котором завершается в этом году.

Зеленский хочет, чтобы Украину пригласили в НАТО до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы до конца года нашу страну пригласили в НАТО. Как пишет Le Monde, это является одним из ключевых пунктов "плана победы" Зеленского, который он должен представить в Вашингтоне действующему президенту Джо Байдену, двум кандидатам на этот пост – Дональду Трампу и Камале Харрис – и американскому Конгрессу.

Кроме "плана победы", разработан также и "мирный план". Источники издания говорят, что "мирный план" должен привести к восстановлению мира, тогда как другой – направлен на то, чтобы сделать Украину сильнее после достижения мирного соглашения.

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