Суд освободил из-под стражи воевавшего в Правом секторе американца

В США Крейга Ленга подозревают в убийстве супружеской пары.

Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест американцу Крейгу Ленгу, который воевал на Донбассе в составе «Правого сектора».

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Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Моргун на своей странице в Facebook.

Крейг Ленг – бывший американский военнослужащий, он воевал в Ираке и Афганистане. В 2015-м году впервые попал в Украину, где присоединился к «Правому сектору» и год провел на фронте на Донбассе. После изменений в законодательстве в 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины, служил на передовой в районе Светлодарской дуги, но через несколько месяцев прекратил службу в украинской армии.

В США Ленга обвиняют в убийстве пожилых супругов в 2018 году. По данным журналистов, экс-военный и его товарищ пошли на преступление с целью ограбления, чтобы добыть денег и присоединиться к антиправительственным силам в Венесуэле. Ленга объявили в международный розыск. Сам американец отвергает эти обвинения.

Адвокат американца считает, что в США его подзащитному может грозить смертная казнь.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.