Пакет помощи необходимо одобрить в течение недели.

Конгресс Соединенных Штатов Америки должен срочно утвердить новый пакет военной помощи Украине: это необходимо сделать не за месяц, а в течение недели, иначе Киев попадет в "опасное положение".

Задержка с необходимым отразится на поле боя в Украине. США должны принять помощь в ноябре или декабре, но Конгрессу следует не медлить с решением, заявил представитель демократов Адам Смит на саммите Politico Defense.

"Киев может удержаться, но его позиция будет не такой сильной. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки", - сказал Смит.

Он оспорил мнение некоторых республиканцев в Конгрессе о том, что задержка в необходимом решении по Украине связана с внутренними проблемами США. В частности, с обеспечением безопасности южной границы. По его словам, такие оправдания "не имеют смысла".

Главная причина антиукраинской риторики в США - это Дональд Трамп, указал Смит. "Основная причина здесь в том, что Трамп решил, что ему не нравится Украина", - уточнил политик.

Многие республиканцы в сердцах и умах поддерживают Украину, но они не в силах справится с давлением восторженных сторонников взглядов Трампа, считает он.

Вопрос о новой помощи Украине на критической точке в Америке

Сегодня в рамках брифинга спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер признал, что Америка находится в "критической точке" в контексте вопроса об утверждении новой военной помощи Украине.

Ранее Пентагон сделал публичное заявление о том, что потратил 95% ресурсов, которые Америка выделила для Украины. Речь идет о сумме более 60 миллиардов долларов. Источник для закупок необходимого заканчивается, поэтому Конгресс США должен одобрить новый пакет. Однако сейчас на этот счет там идут дискуссии. В основном, против выделения помощи выступают республиканцы.

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