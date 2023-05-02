Жить в Москве сегодня опасно, говорит чиновник.

Руководитель управления по международной политике польского президента Марцин Пшидач отреагировал на угрозы убийством в адрес посла Польши в РФ, прозвучавшие на пропагандистском телевидении страны-агрессора.

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли польский посол Кшиштоф Краевский угрозу со стороны России, в эфире TVP1 Пшидач заявил: "Сегодня жить в Москве – это одна большая угроза. Не только для дипломатов, но и для простых россиян".

По его словам, Россия настолько "отошла от цивилизационных стандартов", что сегодня здесь никто не может чувствовать себя безопасно.

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"Способ функционирования режима, очень агрессивно растущий русский национализм – все это создает атмосферу, в которой сегодня в Москве никто не живет особенно безопасно", – говорит Пшидач.

Чиновник администрации Анджея Дуды также прокомментировал нападение на российского посла Сергея Андреева, которое произошло в прошлом году.

"В случае с российским послом это совершили не представители польского правительства или администрации, а обычные люди. Производства по этому делу продолжаются, хотя мы очень критически относимся к деятельности посла Андреева: во-первых, это представитель путинского режима, во-вторых, человек, который даже в предыдущие годы не способствовал конструктивно польско-российским отношениям", – сказал он.

Скандалы с российским и польским послами - что надо знать

В прошлом году на 9 мая, когда страна-агрессор празднует День победы, посол России в Варшаве Сергей Андреев был облит красной краской во время возложения цветов на могилы советских солдат. Сообщалось, что его облила краской украинская журналистка Ирина Земляная, она сталкивалась с угрозами со стороны россиян.

Накануне в эфире программы российского пропагандиста Владимира Соловьева российский экс-омбудсмен Сергей Астахова, вспоминая прошлогодние события, рассыпался угрозами в адрес посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского. Он намекнул на убийство дипломата, заявив, что польский посол должен был "плавать в Москва-реке".

Министерство иностранных дел Польши осудило заявление Павла Астахова и призвало страну-агрессора обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

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