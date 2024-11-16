Российские власти возмущены тем, что находящиеся в РФ украинцы "не желают иметь устойчивую правовую связь с Россией".

Российские власти хотят ужесточить условия пребывания граждан Украины на территории РФ. С соответствующей инициативой выступило Министерство внутренних дел страны-агрессора, пишет "Коммерсант".

МВД хочет отменить указ Путина от августа 2022 года о праве бессрочного пребывания украинцев в РФ и трудоустройства без специальных разрешений.

Ведомство утверждает, что в отношении граждан Украины применялся "максимально преференцированный подход" в вопросах выдачи им разрешения на проживание и приема в гражданство РФ.

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"Вместе с тем большинство граждан Украины, длительное время находясь в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности",— говорится в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, российское МВД хочет уже с апреля отменить все вышеперечисленные послабления для украинцев – неограниченные сроки пребывания в стране и трудоустройство без спецразрешений.

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