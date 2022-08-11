Это очень ощутимый удар для конкретных регионов России, где этот уголь добывался.

От эмбарго на уголь пострадают угольные регионы России, а российские шахтеры останутся без работы.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время информационного телемарафона.

"Уголь традиционно сконцентрирован в отдельных регионах. Фактически, шахтеры остаются без работы, фактически в шахтерских регионах России рабочее место найти будет очень трудно", - отметил он.

Эксперт добавил, что для России уголь очень важный экспортный продукт, и последствия от эмбарго станут заметны довольно скоро.

"В 2021 году экспорт угля составил 48 млн тонн. 28 млрд долларов доходов для российского бюджета было сгенерировано именно углем. Если сравнить, по газу они заработали 55 млрд, поэтому это достаточно ощутимая сумма", - подчеркнул Харченко.

Эксперт подытожил, что эмбарго - очень ощутимый удар для конкретных регионов России, где этот уголь добывался.

Справка УНИАН. 10 августа решение Европейского Союза и Великобритании остановить импорт российского угля в ответ на войну России против Украины вступило в силу.

Эмбарго Евросоюза на российский уголь вошло в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле. Санкции Британии были утверждены в конце июля.

Вас также могут заинтересовать новости: