В индийском штате Керала крокодил по кличке Бабиа прожил с монахами более 70 лет и стал вегетарианцем.
Об этом пишет Great Indian Mutiny.
Хищник поселился в пруду при храме Анантападманабхасвами и спустя какое-то время начал питаться рисом. Ежедневно рептилия съедает килограмм вареного белого риса. Монах кладет рис прямо в пасть крокодилу дважды в день: в восемь часов утра и в полдень или вечером.
По словам монахов, рептилия абсолютно безобидна и ни на кого не нападает: "Он не ест мясо. Он даже не нападает на рыбу в озере".
Читайте такжеКрокодил набросился на священника во время массового крещения в озереЗоологи скептически относятся к таким заявлениям. Говорят, что хищник не смог бы прожить столько лет без животного белка.
Ранее сообщалось, как в США 74-летняя старушка отбила у аллигатора свою собаку.
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