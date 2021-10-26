Хищник питается рисом.

В индийском штате Керала крокодил по кличке Бабиа прожил с монахами более 70 лет и стал вегетарианцем.

Об этом пишет Great Indian Mutiny.

Хищник поселился в пруду при храме Анантападманабхасвами и спустя какое-то время начал питаться рисом. Ежедневно рептилия съедает килограмм вареного белого риса. Монах кладет рис прямо в пасть крокодилу дважды в день: в восемь часов утра и в полдень или вечером.

По словам монахов, рептилия абсолютно безобидна и ни на кого не нападает: "Он не ест мясо. Он даже не нападает на рыбу в озере".

Читайте такжеКрокодил набросился на священника во время массового крещения в озереЗоологи скептически относятся к таким заявлениям. Говорят, что хищник не смог бы прожить столько лет без животного белка.

Ранее сообщалось, как в США 74-летняя старушка отбила у аллигатора свою собаку.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц