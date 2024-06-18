Также он рассказал об итогах мирного саммита в Швейцарии.

Удары по России из западного вооружения допустимы. Если Европа даст слабину, то российские генералы могут пойти еще дальше.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung. Он назвал "Глобальный саммит мира" первым шагом к прекращению войны. "Конечно, без России мира не будет. Путин напал на Украину. Поэтому у него есть возможность прекратить войну в любой момент. Но войны начинаются быстро, и тем, кто их начинает, трудно быстро их закончить", - сказал политик.

Он назвал хорошим знаком участие во встрече делегаций из более чем 90 стран. "Мои беседы, особенно с партнерами из Африки, Латинской Америки и Азии, показали, что в Европе идет война. Это война в Европе, но не европейская война. Этот саммит также очень четко показал одну вещь: во всем мире есть союзники мира", - добавил он.

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Хаммер убежден, что страны БРИКС имеют большое влияние на Россию и очень критично относятся к Западу, а без них санкции не сработают. По его словам, их частичное участие в саммите радует.

Хотя Австрия и является нейтральной страной, она поддерживает общую внешнюю политику Евросоюза, а также солидарна в вопросах санкций против России и оказания финансовой помощи Украине.

Канцлера попросили прокомментировать слова министра обороны Клаудии Таннер, которая заявила, что Запад переходит красную черту, позволяя Украине атаковать территорию РФ из своего оружия.

"Эта дискуссия идет в неправильном политическом направлении, и очень жаль, что акцент ставится именно на этом. Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы. Если Москва прекратит агрессию, военная помощь автоматически сократится. Если европейцы уступят, это может побудить российских генералов пойти еще дальше, чем они уже делают", - ответил Нехаммер.

Удары по России: кто дал "зеленый свет"

За право Украины бить по российским позициям и объектам выступает Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Канада, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия.

Позже запрет на такие атаки сняли и Соединенные Штаты Америки. Известно, что это уже позволило уменьшить интенсивность обстрелов Харькова.

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