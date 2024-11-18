У Байдена говорят: президент США одобрил решение, но оно может быть отменено.

В Белом доме не подтверждают решение о разрешении Украине на удары вглубь РФ американским дальнобойным оружием, но обещают отреагировать на решение России усилить нападения на Украину с помощью войск КНДР. Об этом заявил заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер, сообщает The New York Times.

По его словам, прямой ответ США будет в случае, если "будут обстоятельства, которые будут развиваться и меняться".

"Вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы ответить им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет", - сказал Файнер.

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В свою очередь президент США Джо Байден во саммита G20 заверил в том, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину:

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Все за этим столом, на мой взгляд, также должны это делать".

Разрешение Украине бить вглубь России

Накануне New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. По данным СМИ, которое сослалось на неназванных американских чиновников, глава Белого дома Джо Байден дал разрешение бить по территории РФ - в частности, по северокорейским войскам.

Вскоре Le Figaro информировало, что Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России. По данным издания, это решение изменит военные операции Украины.

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