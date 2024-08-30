Снятие ограничений на удары по России западным оружием не сделает страны Европейского Союза стороной войны.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Как пишет ntv, он отверг беспокойство Германии и Соединенных Штатов Америки относительно атак ВСУ на российские объекты.

Перед встречей министров обороны Евросоюза в Брюсселе Боррель заверил, что отвечать на атаки с российской территории позволяет международное право. "Смешно утверждать, что разрешение на поражение целей на российской территории означает, что мы находимся в состоянии войны с Москвой", - заявил Боррель.

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Удары по России

Украинские власти систематически призывали союзников снять ограничения на использование их оружия, чтобы иметь возможность бить по российским аэродромам, на который стоят военные самолеты.

Призывы усилились после массированного обстрела, во время которого российская армия выпустила по стране 127 ракет различных типов и 109 беспилотных летательных аппаратов.

Вчера этот вопрос обсуждали министры иностранных дел Европейского Союза. После встречи Жозеп Боррель сообщил, что принимать решение о снятии ограничений будут правительства самих стран.

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