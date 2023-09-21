Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортных лицензий для товаров, используемых российскими военными для войны против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В ОАЭ есть собственный контрольный список импорта и экспорта, который включает сотни товаров. Он может быть расширен позициями из перечня определенных ЕС и США около 45 категорий "высокоприоритетных боевых предметов", используемых Россией в ее крылатых ракетах, беспилотниках и вертолетах Ка-52.
Предполагается, что ОАЭ могут начать требовать от компаний, которые реэкспортируют эти продукты, предоставить доказательства того, что они предназначены для гражданского использования. Если экспортные ограничения введут, это повлечет задержки и потенциально повредит способности Кремля питать свою военную машину.
Любые действия, которые препятствуют способности РФ использовать определенный торговый путь, являются значимыми, поскольку это сделает усилия россиян более дорогими и сложными, утверждают собеседники издания. Они отмечают, что окончательного решения по экспортному контролю в ОАЭ пока нет.
Как ОАЭ помогает РФ обходить санкции
России до сих пор удается обходить некоторые торговые ограничения, наложенные на нее США, Великобританией и Европой, и доставлять запрещенные товары через третьи страны, такие как ОАЭ, Турция. Немало предметов, технологий, как полупроводники и передовая электроника из Европы и США, импортированных из ОАЭ были найдены в российском оружии, использованном против Украины. Страну даже называли российским центром переправки товаров.
По словам источников Bloomberg, в последние месяцы западные официальные лица усилили попытки прекратить содействие ОАЭ обходу ограничений россиянами. Представители США, Великобритании и ЕС по санкциям посещали ОАЭ, чтобы выразить свою обеспокоенность.
ЕС уже наложил санкции на несколько организаций, зарегистрированных в ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке российской военной машины.