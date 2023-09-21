Новые ограничения потенциально будут мешать Кремлю питать свою военную машину.

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортных лицензий для товаров, используемых российскими военными для войны против Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ОАЭ есть собственный контрольный список импорта и экспорта, который включает сотни товаров. Он может быть расширен позициями из перечня определенных ЕС и США около 45 категорий "высокоприоритетных боевых предметов", используемых Россией в ее крылатых ракетах, беспилотниках и вертолетах Ка-52.

Предполагается, что ОАЭ могут начать требовать от компаний, которые реэкспортируют эти продукты, предоставить доказательства того, что они предназначены для гражданского использования. Если экспортные ограничения введут, это повлечет задержки и потенциально повредит способности Кремля питать свою военную машину.

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Любые действия, которые препятствуют способности РФ использовать определенный торговый путь, являются значимыми, поскольку это сделает усилия россиян более дорогими и сложными, утверждают собеседники издания. Они отмечают, что окончательного решения по экспортному контролю в ОАЭ пока нет.

Как ОАЭ помогает РФ обходить санкции

России до сих пор удается обходить некоторые торговые ограничения, наложенные на нее США, Великобританией и Европой, и доставлять запрещенные товары через третьи страны, такие как ОАЭ, Турция. Немало предметов, технологий, как полупроводники и передовая электроника из Европы и США, импортированных из ОАЭ были найдены в российском оружии, использованном против Украины. Страну даже называли российским центром переправки товаров.

По словам источников Bloomberg, в последние месяцы западные официальные лица усилили попытки прекратить содействие ОАЭ обходу ограничений россиянами. Представители США, Великобритании и ЕС по санкциям посещали ОАЭ, чтобы выразить свою обеспокоенность.

ЕС уже наложил санкции на несколько организаций, зарегистрированных в ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке российской военной машины.

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