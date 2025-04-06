Верховный комиссар подчеркнул, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и являются военным преступлением.

Удар России по Кривому Рогу 4 апреля стал крупнейшим убийством детей за все время войны в Украине. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в заявлении, опубликованном в воскресенье, 6 апреля.

Отмечается, что 5 апреля комиссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прибыла на место удара, задокументировала ущерб, установила имена девяти убитых детей. Сбор информации продолжается.

УВКПЧ задокументировало повреждения, нанесенные сотнями осколков домам, детским качелям и горкам, а также на деревьях и на земле. Тюрк заявил:

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"Это самый смертоносный отдельный удар против детей, который УВКПЧ подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это невероятный ужас - девять детей погибли, большинство из них - во время игры в парке, над ними разорвалось осколками военное оружие. Взрыв унес жизни 18 человек теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи собрались возле детской площадки, ресторана и жилых домов".

Также комиссар заявил, что применение Российской Федерацией оружия с большой площадью поражения для удара по густонаселенному району без какого-либо явного военного присутствия демонстрирует "безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения".

Отдельно Тюрк прокомментировал нелепую версию властей РФ о том, что целью была якобы группа украинских военных. Впрочем, местные рассказали комиссии ООН, что в ресторане незадолго до атаки проходил форум косметологов. Это событие накануне анонсировали в сети. Никаких военных поблизости не было.

"Даже если бы российские власти имели информацию о возможном присутствии военных, способ и обстоятельства удара могут быть неизбирательным нападением", - говорится в заявлении.

Также в УВКПЧ напомнили, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и являются военным преступлением.

Удар РФ по Кривому Рогу

В результате российского удара баллистической ракетой в городе погибли 18 человек, среди них - девять детей. Еще 74 человека получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена детей, убитых россиянами в Кривом Роге.

"Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита - 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага", - заявил Зеленский.

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