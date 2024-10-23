Злоумышленник зарезал двух мужчин, которые из-за фронтовых ранений не смогли защититься.

Немецкая прокуратура официально обвинила гражданина РФ в убийстве двух украинских военных, которые после тяжелых ранений находились за границей на реабилитации. Убийство произошло в конце апреля 2024 года в Баварии. Об этом сообщает "Голос Америки".

Издание напоминает, что, по данным полиции, в апреле украинцев нашли с серьезными ножевыми ранениями возле торгового центра в городе Мурнау-ам-Зее. Один из них скончался на месте происшествия, другой - в больнице.

Фигурант дела, который обоснованно подозревается в преступлении, - 57-летний гражданин РФ. Его арестовали дома, неподалеку от места убийства. Сейчас он находится под стражей, в Мюнхене.

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"В прокуратуре заявили, что россиянин полностью поддерживал войну в Украине из-за своего чрезмерного национализма и знал о военной службе солдат, с которыми он встречался ранее. По данным прокуратуры, втроем они вместе выпивали, когда возник спор о ситуации в Украине, который подтвердил враждебное отношение россиянина к военным", - пишет издание.

Согласно заявлению прокуратуры, теперь региональный суд присяжных в Мюнхене должен принять решение об открытии основного производства.

Убийство украинцев в Германии: что известно

Ранее сообщалось об убийстве двух украинских военных в Германии. Они получили смертельные ранения в шею и голову. Квартира, в которой жил преступник, расположена неподалеку от места преступления, кровь погибших была на дверных ручках.

Потерпевшие жили в центре для беженцев в течение шести и двенадцати месяцев. Один из них - военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. В 2023-м году он был ранен в боях за Белогоровку.

Подозреваемый проживал в Баварии много лет. По данным "Радио Свобода", соседи россиянина рассказали, что тот был очень агрессивным и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что пострадавшие получили на фронте серьезные ранения конечностей, поэтому были не в состоянии защищаться.

Напомним, в апреле немецкая полиция сообщила об убийстве украинцев 23 и 38 лет в Мурнау. Мужчин нашли с колото-резаными ранами на территории ТЦ. Старший мужчина погиб на месте, младший - в больнице. Полицейские нашли и задержали 57-летнего россиянина. Впоследствии стало известно, что его арестовали.

Россиянин, которого подозревают в жестоком убийстве, был фанатом Путина и открыто носил шевроны с буквой "Z". Он был известен в пропутинских кругах. По данным директора Инициативы Центр европейской устойчивости в Берлине Сергея Сумленного, несмотря на закон о запрете антиукраинских настроений в Германии, пропаганда кремлевских нарративов до сих пор сохраняется.

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