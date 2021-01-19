Исследование включало в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.

Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева на аудиозаписях, где, в частности, обсуждалось убийство журналиста Павла Шеремета.

Исследование проводила петербургская Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов, пишет Настоящее Время.

"Пленки белорусского КГБ" сравнили с 13 видео, на которых выступал Зайцев во время своего пребывания в должности силового ведомства и руководителя Белорусской федерации биатлона.

Эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, который обсуждал убийство Шеремета, и пришли к выводу, что это один и тот же человек.

Исследование включало в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.

На первом этапе эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние, социокультурные особенности говорящего.

"Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют", - говорится в исследовании.

Эксперты при этом отмечают, что сравниваемые дикторы в равной мере хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

На втором, инструментальном, этапе эксперты проанализировали "статистические и динамические спектральные речевые характеристики". Для этого они использовали программу SIS II петербургского "Центра речевых технологий".

Голоса заговорщика и Вадима Зайцева оказались тождественны и на этом этапе исследования.

"Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы [речи], поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи", - говорится в исследовании.

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Белорусский след в убийстве Шеремета: что известно

4 января 2021 года белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.

Убийство Шеремета: подробности

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Их дело рассматривает суд присяжных.

Антоненко находится под стражей. Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь - под залогом.

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Автор: УНИАН