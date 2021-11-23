Вскоре совершеннолетние клиенты в Онтарио смогут заказывать продукты с марихуаной через приложение.

Компания Uber выходит на рынок реализации каннабиса и вводит услугу продажи марихуаны для клиентов своего онлайн-сервиса доставки еды Uber Eats в канадском Онтарио.

Вскоре совершеннолетние пользователи смогут заказывать продукты, содержащие каннабис, прямо через приложение, пишет BBC. Для этого там появится специальный раздел.

Такой заказ поступит розничному продавцу Tokyo Smoke, после чего в течение часа его можно будет забрать в ближайшем магазине.

Пока что в Uber не говорят о планах расширять предложение на другие территории Канады или США. О доставке речь также не идет, так как, хотя употребление марихуаны в Канаде узаконено с 2018 года, ее доставка по-прежнему нелегальна.

Читайте такжеВ Канаде военных во время учений тайно угощали сладостями с наркотикамиКак сообщал УНИАН, ранее, в апреле этого года, в Uber уже заявляли, что компания рассмотрит возможность доставлять каннабис, как только это будет разрешено законодательством.

В Украине в апреле Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

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Автор: Катерина Комолова