Компания не против доставлять каннабис после легализации его употребления в США.

Uber планирует заняться доставкой марихуаны в США.

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Об этом сообщает The Verge.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, рассмотрит возможность доставки каннабиса, "когда дорога будет свободна".

"Когда вступят в силу федеральные законы, мы обязательно рассмотрим это", - сказал Хосровшахи.

Как сообщается, каннабис остается незаконным на федеральном уровне, но около трех десятков штатов США декриминализовали этот наркотик либо для медицинских, либо для рекреационных целей - некоторые для обоих целей.

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Автор: Екатерина Лиманская