В Министерстве обороны Германии пообещали украинцам еще одну батарею Patriot.

Германия рассматривает возможность покупки четырех дополнительных систем противоракетной обороны Patriot стоимостью 1,2 миллиарда евро в дополнение к четырем, заказанным правительством канцлера Олафа Шольца в марте, сообщает Bloomberg.

"Планы находятся на ранней стадии, и чиновники все еще оценивают, как профинансировать расширенный заказ, который может поднять общую стоимость примерно до 2,6 миллиарда евро", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Представитель министерства обороны в Берлине отказался комментировать конкретные проекты закупок, вместо этого в общих чертах сославшись на стремление правительства лучше оснастить вооруженные силы.

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Бюджетный комитет нижней палаты парламента в Берлине в марте одобрил закупку первых четырех "Патриотов", причем первый из них, как ожидается, будет поставлен к концу следующего года.

Вооруженные силы Бундесвера Германии планируют сохранить эту систему в качестве основной системы наземной противовоздушной обороны до 2030 года.

Украина нуждается в большем количестве ПВО

Как известно, после последних массированных российских атак Украина призвала партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны для защиты неба.

В Министерстве обороны Германии объявили, что немедленно передадут украинцам еще одну батарею "Patriot". Впоследствии вице-канцлер Германии Роберт Хабек пообещал предоставить систему IRIS-T.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры по НАТО могут передать Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов Patriot.

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