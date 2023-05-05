"Вагнеровцы" не раз принимали участие в "мясных штурмах" Бахмута, они понесли колоссальные потери в войне против Украины.

В Кремле не стали комментировать видеозапись, на которой глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин угрожает выходом своих наемников из Бахмута.

В этом же ролике главарь "вагнеровцев" обвиняет министра обороны РФ и начальника российского Генштаба в непоставках боеприпасов для его наемников. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ подтвердил, что видел это обращение Пригожина:

"Разумеется, мы видели его в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода "специальной военной операции".

Заявление Пригожина о выводе "вагнеровцев" из Бахмута

Евгений Пригожин заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцев" 10 мая выведут из Бахмута. "Я вывожу подразделения ЧВК Вагнер из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", — заявил главарь ЧВК "Вагнера".

При этом заявления о дефиците снарядов в рядах ЧВК "Вагнера" звучат уже не впервые. Ранее Пригожин уже не раз "наезжал" на Минобороны РФ, обвиняя его в том, что "вагнеровцам" специально не предоставляют боеприпасы.

Накануне, 4 мая, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков. Он "наехад" с матами на Шойгу и Герасимова.

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