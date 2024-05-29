Мари-Агнес Штрак-Циммерманн обвинила Шольца в том, что он копирует свою предшественницу Ангелу Меркель и основывает политику на опросах, делая только то, что нравится общественности.

Канцлер Германии Олаф Шольц обладает "почти аутичными чертами", по словам немецкого либерального кандидата на выборах в ЕС Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Спустя три года я поняла, что у него почти аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам", - сказала в интервью Штрак-Циммерманн, давний критик Шольца, пишет Politico.

Замечания, которые кажутся крайне противоречивыми и оскорбительными, прозвучали всего за несколько дней до того, как немцы пойдут на избирательные участки на европейских выборах.

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Штрак-Циммерманн, ведущий кандидат от Свободной демократической партии Германии на выборах в ЕС, часто критиковала канцлера за его нерешительный подход к отправке военной помощи Украине.

"Вы не можете достучаться до него, потому что он вопиюще самоуверен", - сказала Штрак-Циммерманн, добавив, что так думают даже однопартийцы канцлера.

Она обвинила Шольца в том, что он копирует свою предшественницу Ангелу Меркель и основывает политику на опросах, делая только то, что нравится общественности.

"Он формирует политику исключительно на основе опросов", - сказала Штрак-Циммерманн.

По ее словам, задача политика – не говорить людям то, что они хотят услышать, а "формировать политику и объяснять ее своим согражданам".

Позиция Штрак-Циммерманн

Ранее Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он не делает больше для Украины, в частности, не отправил в страну крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Однако она добавила, что надеется на изменение мнения Шольца по этому вопросу.

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