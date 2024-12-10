Мужчина выразил солидарность с украинским народом в их борьбе против российской агрессии.

Сириец, который живет в Германии, выразил надежду на существенные изменения в Сирии после падения режима Башара Асада и сказал, что с 2022 года выходит на демонстрации в поддержку Украины. Об этом он рассказал в комментарии Суспильному.

"Мы стоим с вами с самого начала, потому что у нас общий враг, общий агрессор, которым является Путин и российское правительство. И когда началась война в Украине, в 2022 году, я был с тысячами демонстрантов на улицах здесь, в Берлине, против российской агрессии", - отметил он.

По его словам, он мечтает о Сирии, которая станет демократической страной, будет гарантировать свободу слова, обеспечивать гражданам качественные экономические услуги и защищать права, которых сирийцы были лишены в течение десятилетий. По его словам, сирийцы хотят построить государство, где граждане смогут впервые за более чем 60 лет участвовать в свободных демократических выборах, открыто выражать свои мысли и жить без страха.

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"Я ожидаю изменений сейчас в Сирии после падения режима Асада во всех аспектах жизни, экономических услуг, свободы слова, чтобы отстроить новую гражданскую демократическую страну. Это то, чего я хочу. Это то, чего хочет большинство сирийского народа, отстроить страну, которая действительно заботится о гражданах, будет предоставлять им все услуги, восстанавливать экономику и обеспечивать свободу слова, которую мы будем иметь впервые за более чем 60 лет", - сказал он.

Он также верит, что после десятилетий авторитаризма Сирия наконец получит шанс на свободное и справедливое будущее. Кроме надежд на возрождение своей родины, сириец выразил солидарность с украинским народом в их борьбе против российской агрессии.

Также он призвал украинцев не терять надежды и оставаться оптимистами. По его словам, его сирийцы долго не верили в возможность изменений и не существовали без всякой надежды, но произошло чудо. мужчина добавил:

"И я говорю, что у нас не было надежды, поскольку более 60 лет назад у нас не было никакой надежды, но чудеса произошли, и мы смогли освободить нашу страну. Поэтому я надеюсь, что российская агрессия прекратится и что Украина сможет жить в мире очень, очень скоро. Пожалуйста, будьте оптимистами, и вы победите".

Ситуация в Сирии - последние новости

Напомним, наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в Алеппо. Впоследствии стало известно о падении диктаторского режима Башара Асада. Сирийские повстанцы взяли под свой контроль государственное телевидение страны. Канал прервал регулярный эфир, чтобы объявить о падении режима. Сообщение об этом сопровождалось революционной и патриотической музыкой. В эфире государственного вещателя провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

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