В то же время он добавил, что причастность Украины к этой атаке исключать не стоит.

К ударам БПЛА по Грозному Украина может быть не причастна. Такое предположение сделал в эфире "Киев 24" военный обозреватель Денис Попович.

"У Кадырова куча врагов, в частности в середине Чечни, Ичкерии. Вполне возможно, что они таким образом могут на него влиять, чтобы ситуацию там расшатать. И создать очаг напряженности. Он безусловно будет нам на руку, поскольку это создает дополнительные проблемы для руководства РФ", – сказал Попович.

В то же время он добавил, что причастность Украины к этой атаке исключать не стоит.

Видео дня

"Это и наши дроны могут атаковать Грозный. Поскольку атаки направлены на военный объект, это военное учреждение так называемого МВД Чечни", – пояснил обозреватель.

Он также прокомментировал информацию о падении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, который летел в Чечню.

"Странная ситуация с самолетом, который сегодня упал на территории Казахстана, хотя должен был сесть в Грозном. Мы видели видео, где загадочные пробоины. Как по мне, это сбитие. Поскольку эти пробоины очень похожи на то, как работает зенитная управляемая ракета. Она приближается к воздушной цели, срабатывает радиоподрыватель, срабатывает боевая часть и она выбрасывает облако обломков, которые поражают летательный аппарат", – констатировал Попович.

Удары БПЛА по Чечне: важные новости

Днем 25 декабря в городе Грозном Чеченской республики РФ прогремели взрывы. Местные паблики сообщали о как минимум четырех взрывах в районе базы спецполка МВД.

Это не первая атака беспилотников по Чечне. В частности, 15 декабря беспилотники ударили по базе ОМОНа в Грозном. На видео с места удара были заметны поврежденные здания и несколько ОМОНовцев, которые осматривают последствия атаки.

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