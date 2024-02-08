Польский премьер не скрывает, что разочарован провалом решения сенаторов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на провал голосования Сената США за законопроект о помощь Украине.

В социальной сети X польский премьер заявил, что Республиканская партия США предает демократические свободы, проваливая это голосование.

"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, вероятно, сегодня переворачивается в могиле. Позор вам", - написал Туск.

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Напомним, что республиканец Рональд Рейган известен своей антикоммунистической политикой. Он поддерживал Польшу в ее стремлении к демократизму и выходу из-под контроля Москвы.

Голосование о помощи Украине

Вечером 7 февраля (по Киеву) в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным.

Сенаторы не смогли набрать необходимого количества голосов для продвижения рассмотрения документа (для этого нужно 60 голосов). По итогам голосования стало известно, что 49 сенаторов проголосовали "за", 50 – "против".

В то же время в СМИ писали, что существует и план "Б" – демократы в Сенате готовились разделить вопросы иностранной помощи Украине, Израилю, Тайваню и границе.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден резко критиковал республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия Сената заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакета помощи Украине и Израилю.

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