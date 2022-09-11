Патрульные лодки береговой охраны Греции открыли огонь по турецкому судну, следовавшему под флагом Коморских островов.

Турция заявила о том, что в международных водах Эгейского моря греческая береговая охрана обстреляла турецкое судно.

Об этом сообщает TGRT Haber.

Как пишет издание, две патрульные лодки береговой охраны Греции открыли огонь по турецкому судну, следовавшему под флагом Коморских островов.

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После этого на место инцидента выехали два патрульных катера турецкой береговой охраны, но греческие лодки "быстро уплыли". В результате никто не пострадал, а Анкара приступила к расследованию ситуации.

Турецкие источники добавляют, что выразили Греции протест и потребовали немедленных объяснений и расследования произошедшего.

Как сообщает Proto Thema, по версии греческой стороны, турецкий корабль, проплывавший мимо острова Лесбос в сторону турецкого берега, не реагировал на предупреждение береговой охраны.

После этого она произвела предупредительные выстрелы в воздух. Лодка продолжила свой путь, а Греция сообщила об этом Турции, чтобы она установила, какое именно судно следует в ее сторону.

На судне находились 18 членов экипажа, в частности трое граждан Турции.

Война в Украине и плата за проход через проливы:

Турция упразднила платежную систему взимания сборов за проход через Босфор и Дарданеллы, которую ввели в 1983 году. Турция рассчитывает плату за проход во французском франке. В 1983 году курс франка установили на уровне 0,8 доллара. Из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически обесценились.

С 7 октября 2022 года курс франка установят на уровне четыре доллара.

По предварительным подсчетам годовой доход Турции от прохода через проливы увеличится с 40 до 200 миллионов долларов.

Вскоре после вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

29 августа 2022 года Турция заявила о том, что поднимает плату за проход через Черноморские проливы сразу в пять раз.

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