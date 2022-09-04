Это может быть по аналогии с зерновой сделкой.

Турция может стать посредником в противостоянии вокруг Запорожской атомной станции.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Турции, об этом шла речь во время телефонного разговора Эрдогана с президентом РФ.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция может сыграть роль посредника в вопросе Запорожской АЭС, как она сделала в экспорте зерна", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые сделки с ООН и Турцией.

Справка УНИАН. Российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Сегодня, 3 сентября, после обстрелов российскими оккупантами энергоблок №5 ЗАЭС в 19:35 был отключен от энергосети.

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