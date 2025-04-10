Аналогичная ситуация и с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Лавровым.

Специальный трибунал для российского диктатора Владимира Путина для преследования преступления агрессии против Украины, не будет судить правителя РФ заочно, пока он будет оставаться президентом. Об этом со ссылкой на источники сообщает Euronews.

Аналогичная ситуация и с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым. Их судебное преследование позволят только при условии физического присутствия обвиняемых в зале суда. А такой сценарий маловероятен, ведь Россия упорно продолжает не признавать свое вторжение в Украину преступлением.

В качестве альтернативы, заочный суд может быть проведен после того, как Путин уйдет с должности.

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Условия судебного процесса изложены в проекте соглашения, которое обеспечит правовую основу для создания специального трибунала в рамках Совета Европы, правозащитной организации со штаб-квартирой в Страсбурге. Есть три проекта документов: двустороннее соглашение между Украиной и Советом Европы, устав специального трибунала и соглашение, детализирующее управление специальным трибуналом. Подписание этих документов, предварительно, должно состояться в Киеве 9 мая.

По словам одного из представителей ЕС, ограничения по заочному судебному процессу над российским руководством рассматриваются как "компромисс" между странами. Когда Украина подпишет соглашение, его будут голосовать в Парламентской ассамблее Совета Европы (Россия из организации исключена). Для ратификации соглашения необходимо большинство в две трети голосов, что почти гарантировано благодаря широкой поддержке инициативы государствами-членами. Воздержаться или проголосовать против потенциально могут "дружественные" к России страны, например Венгрия или Сербия.

Также ожидается, что к инициативе также присоединятся Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Это расширит ее легитимность. В то же время Соединенные Штаты на фоне резкого изменения политического курса в отношениях с Россией после прихода к власти Дональда Трампа, вряд ли будут участвовать в этом процессе.

"Более 38 государств выразили политическую поддержку созданию трибунала, а также Европейский Союз", – заявил представитель Совета Европы.

Трибунал, как ожидается, будет размещен в Гааге. Там уже давно работают Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Ранее МУС выдал ордер на арест диктатора Путина из-за незаконной депортации в Россию украинских детей.

Трибунал против Путина: почему выбран именно такой формат

В отличие от военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, которые применяются к лицам, совершающим зверства, таким как военные и наемники, преступление агрессии является преступлением руководства, которое нацелено на лицо, которое в конечном итоге отвечает за контроль над государством-агрессором, объясняет Euronews. Эта агрессия может проявляться в аннексии территорий, их оккупации, блокаде портов и любом нападении на другое государство с применением оружия.

МУС разъясняет преступление агрессии как такое, которое связано с "планированием, подготовкой, инициированием или осуществлением лицом, которое имеет возможность фактически осуществлять контроль над политическими или военными действиями государства или руководить ими, акта агрессии, который по своему характеру, серьезности и масштабам является явным нарушением" Устава ООН. Поэтому ключевым ответчиком, вероятно, будет именно Путин.

Преступления агрессии подпадают под так называемые Кампальские поправки. Но они касаются только стран, являющихся подписантами Римского статута. Ни Россия, ни США или Китай таковыми не являются. Именно поэтому был избран путь создания специального трибунала, который будет преследовать конкретно войну РФ против Украины.

Заочный суд: за и против

Идея проведения заочного трибунала имеет как сторонников, так и критиков. Москва отказывается выдавать своих должностных лиц, поэтому многие говорят, что заочный суд – единственный возможный способ достичь хотя бы минимального правосудия. Однако критики отмечают, что такой процесс будет рассматриваться как нелегитимная фикция.

"Я думаю, что этот трибунал имеет больше, чем символическое значение. Я думаю, что это юридически, я думаю, что это политически. Я думаю, что важно, чтобы он был создан и закрыл лазейку для преступления агрессии. Я лично убежден, что это не будет фейковое учреждение в Гааге, которое не будет иметь никакого влияния, а что оно на самом деле будет работать долгие годы, и история оценит этот трибунал очень положительно", – сказал один из чиновников ЕС.

Серьезным препятствием для преследования преступников среди российских властей является иммунитет, которым пользуются главы государств, главы правительств и министры иностранных дел.

Военные преступления РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксированы тысячи военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них – пытки, изнасилования, расстрелы военнопленных и гражданских. Также зафиксированы многочисленные факты незаконной депортации украинских граждан, в том числе детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что виновники из России, которые начали войну против Украины должны пойти под трибунал даже после завершения "горячей фазы" боевых действий.

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