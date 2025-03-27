После полномасштабного вторжения России в Украину международное сообщество признало необходимость создания органа для расследования преступления агрессии. В июле 2023 года в Гааге, при поддержке Европейской комиссии, официально открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) - первую инициативу такого уровня после Второй мировой войны. Участники Центра - Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Румыния, которые работают в рамках Совместной следственной группы (JIT) вместе с Евроюстом и другими международными организациями. Их задача - сбор доказательств и координация расследования для будущего спецтрибунала, который должен привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ за развязывание войны.

В 2023 году к ICPA присоединились Соединенные Штаты, став единственной внеевропейской страной-участницей. Однако в марте 2025 года, после смены курса Вашингтона, администрация США решила выйти из Центра.

Что это означает для работы Ценра? Уход США ослабляет работу ICPA. Американские специалисты имели доступ к уникальным разведданным, которые могли стать ключевыми доказательствами для трибунала. Кроме того, США традиционно играют важную роль в международных правовых процессах и могли способствовать принятию решений на уровне ООН.

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Впрочем, выход Вашингтона из ICPA не ставит крест на трибунале. Его создание может затянуться, сбор и использование доказательств станет сложнее.

В то же время Украина и европейские союзники остаются преданными цели привлечения РФ к ответственности, поэтому перспектива создания Спецтрибунала остается открытой.

Существует два основных сценария его запуска:

1. Международный трибунал под эгидой ООН - самый сложный вариант, ведь Россия, как постоянный член Совбеза ООН, может заблокировать любое решение. Изменить ситуацию могло бы редактирование Устава ООН, но для этого требуется одобрение двух третей стран-членов, включая всех постоянных членов Совета Безопасности. Это делает вариант маловероятным, из-за вероятности вето РФ.

2. Специальный трибунал на основе международного соглашения - более реалистичный сценарий, аналогичный Нюрнбергскому процессу. Для этого создана международная коалиция Core Group, в которую уже входят более 40 стран.

В марте 2025 года в Страсбурге участники Core Group согласовали три ключевых документа для запуска трибунала:

проект соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала;

проект устава трибунала;

проект расширенного частичного соглашения о его управлении.

Эти документы в ближайшее время рассмотрят на политическом уровне.

Таким образом, выход США из ICPA усложнит процесс сбора доказательств и координацию расследования, однако не заблокирует создание трибунала. Украина и европейские партнеры уже заложили юридические и политические основы для судебного преследования российского руководства. Вероятно, что трибунал будет создан на основе международного соглашения без участия ООН, что минимизирует риск блокирования со стороны РФ. Однако ключевым фактором будет оставаться политическая воля участников Core Group и их готовность обеспечить реальное правосудие. Если эти условия будут выполнены, то процесс может начаться даже без США.

Важно также помнить, что некоторые государства могут не поддержать трибунал, опасаясь его прецедентности (что в будущем может быть применено и к ним). Это касается прежде всего стран, имеющих авторитарные режимы или территориальные конфликты. Кроме того, так сложилось исторически, международные судебные механизмы работают слишком медленно. Поэтому даже если трибунал будет создан, судебные процессы над агрессором могут затянуться на годы.

Людмила Крохмалюк, старший юрист юридической компании ADER HABER