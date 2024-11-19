В России начали производить укрытие от ядерного взрыва: схема

У экспертов есть вопросы относительно того, действительно ли в таком хранилище можно разместить много людей и при этом они будут чувствовать себя в безопасности.

Россияне заявили, что начали серийно производить мобильные укрытия "Куб-М", которые должны защитить, в частности, от ядерного взрыва. Эксперты Defense Express попытались разобраться, действительно ли это так.

Сам "Куб-М" представляет собой модульное укрытие, в состав которого входят два стандартных контейнера.

Согласно задумке, в одном из них смогут находиться 54 человека, в то время как другой является техническим модулем, в котором будет туалет, фильтрационные установки и дизель-генератор. Срок автономного функционирования составляет 48 часов.

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Всю "защиту" обеспечивают бетонные блоки, размеры которых составляют примерно 400 х 600 мм. Их устанавливают вокруг контейнеров с отступом в 10 см, который должен заполнить песок.

При этом на фото от российского МЧС такие укрытия не полностью обкладывают бетонными блоками, что практически полностью нивелирует концепцию, ведь в этом случае нет защиты ни от ударной волны, ни от радиации. Двери укрытия также не обкладывают блоками, что делает конструкцию еще более уязвимой.

К тому же специалисты обращают внимание на условия проживания в самом 12-метровом контейнере, акцентируя внимание на том, что 54 лицам там будет очень тесно.

Разгадка проекта может быть тривиальной - перед нами очередной российский "схематоз". Достаточно сказать, что стоимость одного укрытия составляет 380 тыс долларов. И это не считая стоимости монтажных работ и транспортировки.

Нельзя исключать и того, что несколько таких укрытий будут "кочевать" по российской территории, представляя собой современный аналог "потемкинских деревень" времен Екатерины II-й.

Укрытие в Украине - что надо знать

Напомним, в прошлом году в Украине начал работать официальный сайт, на котором можно узнать обо всех укрытиях, которые есть в стране. С имеющейся информацией можно ознакомиться по ссылке www.ironshelter.gov.ua.

Позже эксперты выяснили, что ни одно из более 4 тыс хранилищ, которые значились на тот момент на сайте, как такие, что приведены в норму, на самом деле не соответствовали требованиям и не могли гарантировать безопасность в полной мере.

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