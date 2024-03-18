По его словам, военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине.

Прямой конфликт между РФ и НАТО будет означать, что планета находится в одном шаге от Третьей мировой войны, заявил развязавший войну против Украины президент России Владимир Путин, цинично добавив, что вряд ли кто-то хочет такого сценария.

Как пишет Reuters, соответствующее заявление Путин сделал отвечая, на вопрос о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможности отправки западных войск в Украину, а также о рисках конфликта между Россией и НАТО.

"В современном мире возможно все, - пошутил он. - Всем ясно, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Я думаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован".

При этом Путин сказал, что военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине: "Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там умирают и в больших количествах".

НАТО готовится к обороне - актуальное

Как писал УНИАН,В Великобритании, заявили, что стоит ввести обязательную срочную службу в армии и в целом подготовиться к возможной тотальной мобилизации для сдерживания российской агресси. Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс.

Он отметил, что Латвия, которая имеет общую границу с Россией, возобновила срочную службу после российского вторжения в Украину. Все годные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет теперь обязаны отслужить 11 месяцев в армии.

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