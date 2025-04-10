На второй срок Трамп пришел подготовленный к изменениям, он имеет программу, очень сильную команду, и они делают то, что обещали.

Из-за нынешней политики президента США Дональда Трампа и его команды растет уровень незащищенности в мире и угроза глобальной войны. Об этом заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире Radio NV.

"Я думаю, что как бы мы ни относились к Трампу и не оценили его тотальные возможности, он очень четко сказал, чего он хочет. И это выражение - Америка - первая, интересы Америки - превыше всего, это его позиция, он ее будет проводить очень последовательно. Я не говорю, что это позиция правильная, это позиция вредная для всего мира, включая для самой Америки. Но видим, что он будет это проводить. Я читаю сейчас много комментариев, и из тех комментариев, которые наиболее бросаются в глаза, - это сравнение Трампа, как ни странно, с Лениным в 17-м году. Это о том, что большевики делали, придя к власти, пытаясь изменить весь мир. Это такая себе мировая контрреволюция, и Трамп стоит во главе ее. Мы давно не имели такой ситуации, по крайней мере последние 30 лет, когда один человек действительно делал мировые изменения", - пояснил он.

По мнению историка, к сожалению, мы не можем отстраниться от Трампа, поскольку речь не идет сейчас только о нем, "это трампизм".

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Также Грицак подчеркнул, что на второй срок Трамп пришел подготовленный к изменениям, он имеет программу, очень сильную команду, и они делают то, что обещали.

"Есть более широкое явление, которое сейчас доминирует в американской политике, оно очень угрожающее для самих американцев... Пока американское общество; то ли демократы, то ли гражданское общество, пока не имеют действенных средств этому противопоставиться. То есть, это действительно очень быстрая контрреволюция, которая дает свои последствия", - пояснил историк.

По его словам, относительно "геополитических результатов это, прежде всего, это очень странный подход:

"Это как говорят на Галичине: "Бей своих, чтобы чужие боялись". Потому что главное его направление - не только против традиционных врагов Америки, как против своих ближайших союзников, таких, как Европейский союз, Канада в значительной степени, Япония. Это вызывает огромную тревогу, потому что это уничтожает весь порядок заключенных сил, и неизвестно, что из этого будет. Мы понимаем, что растет уровень незащищенности и уровень безопасности в этом мире. И поэтому я бы сказал, что угроза глобальной войны не уменьшается, а нарастает".

Пошлины Трампа - мнение экономиста

Как сообщал УНИАН, экономист Алексей Геращенко считает, что политика Дональда Трампа по введению пошлин для ряда стран является хаотичной и потенциально ведет к мировому экономическому кризису.

По словам специалиста, определенную логику в действиях Трампа можно найти, и она была описана в консервативной программе президента Project 2025.

"В этом документе сказано и о проблеме торгового дефицита... Там сказано и о сокращении военного контингента в Европе, и о развитии энергетики для будущего экономики США. Там сказано и о том, что единственным стратегическим конкурентом является Китай, который на сегодня является крупнейшим экспортером мира. Соответственно, если ломается механизм свободной торговли, то Китай может существенно пострадать", - сказал экономист.

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