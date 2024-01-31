Ситуация в Восточной Европе очень опасная, считает эксперт.

Мир определенно находится в довоенной эпохе. Презумпция против применения силы, которая была основой мирового порядка после Второй мировой войны, была утеряна, считает военный аналитик Саймон Диггинс, передает Sky News.

"В последние месяцы появилось ощущение, что неизбежную напряженность в сложном мире можно разрешить только с помощью войны. Нет ничего неизбежного, но вторжение в Украину, в частности, показало, что Россия рассматривает войну как инструмент политики, как инструмент изменения мирового порядка в свою пользу, а не просто как средство защиты, - отметил он. - Китай также стремится к воссоединению с Тайванем, а Иран в своем регионе хочет получить свое "место под солнцем".

По его словам, ситуация в Восточной Европе очень опасна.

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"Россия за последний год удвоила свои расходы на оборону: теперь она тратит 6% своего ВВП, или одну треть всех государственных расходов, на вооруженные силы. А мы, напротив, тратим чуть более 2% своего ВВП... Русские всегда готовы адаптироваться, используют горнило войны для реформирования, реструктуризации и перевооружения своих сил", - добавил Диггинс.

По его прогнозу, в Украине будет прекращение огня или "какая-то непростая тупиковая ситуация" - возможно, в этом году, но почти наверняка к следующему году.

"Тогда мы столкнемся с "новой российской армией", которая будет использоваться там, где пожелает президент Путин, и у него есть длинный список "перестроек", чтобы исправить то, что он считает катастрофой распада Советского Союза", - констатировал аналитик.

Напомним, по мнению считает преподавателя международных отношений в Университете Сассекса, доктора Дэвида Уиринга, в каком-то смысле сейчас ситуация гораздо более опасна, чем она была в 1914 и 1939 годах, потому что у всех крупных держав есть ядерное оружие.

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